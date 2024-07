Marta Wierzbicka opowiedziała o poszukiwaniu miłości w dzisiejszych czasach! Aktorka uważa, że młodzi ludzie zbyt szybko się poddają i nie dbają o relacje z drugim człowiekiem. To prowadzi do tego, że większość związków szybko się kończy, a osoby poszukujące mają coraz większe wymagania. Marta Wierzbicka sama jest singielką, dlatego temat nie jest jej obcy.

Kiedyś to było o wiele prostsze. Ludzie się poznawali, zaczynali się dogadywać, mieli wspólne tematy i już byli razem, kochali się i jakoś to było. A dzisiaj wszystko szybko łatwo się zmienia i jak coś nie odpowiada, to możemy wyrzucić to do kosza - powiedziała w rozmowie z portalem newseria.pl

Gwiazda twierdzi również, że ona woli się poddać przypadkowi niż szukać na siłę i planować, gdzie i kiedy może kogoś spotkać:

Nie jestem osobą ani poszukującą, ani planującą, ani wybiegającą w przyszłość. Co się wydarzy, to się wydarzy. Będę szła ulicą i zauważę kogoś, ktoś do mnie zagada i okaże się, że będzie to mój mąż, chociaż nie wiem, czy będę chciała mieć męża w ogóle w przyszłości, to wtedy będę się nad tym zastanawiać, czy to jest ta jedna osoba. Ale nie szukam.