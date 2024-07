Mariusz Max Kolonko znów zaskakuje! Dziennikarz ogłosił, że... rozważa ubieganie się o posadę szefa TVP. Po tym, jak we wtorek Jacek Kurski najpierw został odwołany ze stanowiska prezesa TVP, a następnie wrócił na nie, wiadomo już, że jesienią odbędą się wybory na to stanowisko. I tu Mariusz Max Kolonko widzi dla siebie możliwości...

Rozwazam start w konkursie na prezesa TVP - napisał na Twitterze.

Internauci zareagowali bardzo entuzjastycznie. Jedna z jego fanek napisała, że to świetny pomysł i dziennikarz wyprowadzi w końcu Telewizję „na prostą". Inny internauta nawet już stworzył kampanijny plakat:

Sam zainteresowany zresztą od lat czujnie obserwuje sytuację w polskich mediach. Już kilka lat temu Mariusz Max Kolonko wypowiedział się bardzo ostro na temat telewizji w słynnym wywiadzie dla Onetu:

Jadę do Polski i oglądam cięgiem wszystkie dzienniki telewizyjne w kraju. Jest albo sama polityka, albo totalne pierdoły. W newsowych stand-upach jakiś gówniarz z mikrofonem w ręku i miną wszechwiedzącego wieszcza mówi mi, jak mam żyć.

Czy to oznacza, że po 28 latach Kolonko wróci na stałe do Polski? Byłaby to dla niego na pewno wielka (ale czy dobra...) zmiana? Nie da się ukryć, że dziennikarz rzeczywiście na telewizji zna się świetnie - był wieloletnim korespondentem TVN i TVP w Ameryce, dziś publikuje w portalu The Huffington Post, ma też bardzo popularny kanał na YouTube.

Ale czy wyobrażacie go sobie w roli prezesa Telewizji Publicznej?

