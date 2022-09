Jacek Kurski pożegnał się we wtorek z prezesowaniem w TVP! Zapadła oficjalna decyzja. Wniosek o odwołanie Jacka Kurskiego złożyła członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Wiemy, że za głosowało 4 z 5 członków Rady: jej szef Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Grzegorz Podżorny i Joanna Lichocka, która złożyła wniosek. Przeciw był Juliusz Braun. Wieczorem jednak sytuacja się diametralnie zmieniła. Kurski wrócił na stołek prezesa TVP. A Rada Mediów Narodowych uchwaliła, że... ...jej uchwała sprzed kilku godzin nie wchodzi w życie od razu, a dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na nowego prezesa TVP, co musi się stać najpóźniej w połowie października. Oznacza to, że Jacek Kurski do tego czasu nadal zostaje szefem telewizji publicznej - poinformował portal wyborcza.pl. Przypomnijmy, Jacek Kurski został prezesem TVP w styczniu tego roku. Zastąpił wtedy Janusza Daszczyńskiego. Rada Mediów Narodowych to nowa instytucja powstała w lipcu. Kadencja pięcioosobowej RMN ma trwać sześć lat, jej zadania to między innymi powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i PAP. Dlaczego Kurski miał zostać odwołany? Rada nie wystosowała oświadczenia w tej sprawie. Wiadomo, że oficjalny powód rozstania się z Kurskim, to "złe wywiązywanie się ze swoich obowiązków". Zobacz też: Jacek Kurski wygwizdany podczas festiwalu w Opolu! Jacek Kurski żegna się z TVP?! Jeszcze nie teraz... Ciągle będzie prezesem...