Odkąd media obiegła informacja, że Małgorzata Rozenek nie będzie miała programu w jesiennej ramówce, wszyscy zastanawiają się, co gwiazda zamierza robić dalej. Pojawiały się już różne pomysły, łącznie z tym, że Rozenek miałaby przejść do Polsatu. Teraz "Super Express" podaje, że Małgorzata zamierza wrócić na studia prawnicze. Jak twierdzi tabloid, Rozenek chce porzucić karierę medialną i zostać prawniczką. Ile w tym prawdy? Zobacz też: Małgorzata Rozenek wydaje kolejną książkę

Z naszych informacji wynika, że Małgorzata Rozenek nie zajmie się jednak kodeksami i paragrafami. Gwiazda już kilka lat temu napisała doktorat z prawa. Jej praca doktorska dotyczy rozdzielności majątkowej współmałżonków. Nie zdążyła jej obronić, ponieważ wygrała casting do programu "Perfekcyjna Pani Domu", co wiązało się ze zmianą planów zawodowych o 180 stopni. I nie zanosi się, by Małgorzata Rozenek wkrótce miała wybrać karierę prawniczą. Gwiazda skupia się teraz na swojej nowej książce. I nie narzeka na nadmiar wolnego czasu...

