Macademian Girl była najlepszym graczem w programie "Agent", ale ostatecznie wygrał Antek Królikowski, z którym była w sojuszu. Wiele osób zaskoczył ten werdykt, tym bardziej, że Antek znał odpowiedzi na pytania w teście dzięki Macademian Girl. Jednak to on zgarnął 68 tys., które uzbierali wszyscy gracze podczas programu. Czy Macademian Girl czuje żal do Królikowskiego?

Staram się we wszystkim widzieć pozytywną stronę. Faktycznie dzieliło nas dosłownie tylko jedno pytanie, więc ta wygrana była o włos. Ale wyniosłam z tego fantastyczne przyjaźnie oraz znajomości i cieszę się, że to zwycięstwo było w sojuszu, praca zespołowa dała efekty. Bo to ja i Antek doszliśmy do finału. To jest pozytywna wiadomość i ja czekam na skuter oczywiście. Antek jest ze mną w kontakcie i wiem, że szuka żółtej Vespy - powiedziała Party.pl Macademian Girl.

Co jeszcze powiedziała Tamara o programie Agent. Posłuchajcie całego wywiadu. A my sprawdziliśmy, że żółta Vespa model podstawowy to koszt około 18-19 tysięcy. Czyli jedna trzecia wygranej Antka :).

W programie Agent wiele osób typowało Macademian Girl na tytułowego Agenta. Jednak to Hubert Urbański nim był.

Tamara, Antek i Tomasz Oświeciński zawiązali sojusz w programie i dzięki temu przechodzili z odcinka na odcinek.

Po programie Tamara z Antkiem obiecali sobie, że jeśli wygra Antek kupi jej skuter, a jeśli wygra Tamara, zabierze Antka na porządne zakupy i kupi mu modne ubrania.