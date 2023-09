Kolejny odcinek " Love Island " za nami! Między uczestnikami doszło do wielu poważnych rozmów, które skutkowały zaskakującymi decyzjami przy przeparowaniu. Z programu odpadł pierwszy uczestnik! Która z dziewczyn została bez partnera i tym samym musiała opuścić "Wyspę miłości"? Mateusz z "Love Island" 3 marzy o pobycie w kryjówce z Caroline! Maciek po tym, jak Ania powiedziała mu, żeby tempo ich relacji zwolniło, zaczął rozglądać się i rozmawiać z pozostałymi dziewczynami. To zszokowało dziewczynę! Co prawda powiedziała, że nie ma z tym problemu, ale jej mina była dosyć wymowna: Chciałem zacząć działać z innymi osobami. Chciałbym porozmawiać z Olą, Natashą. Wiemy gdzie jesteśmy, wiemy co się dzieje, więc poznajmy się - powiedział Maciek, czym bardzo zaskoczył Anię. Tymczasem Mateusz marzy, aby trafić do kryjówki z Caroline, o czym powiedział wprost w męskim gronie Byłoby gorąco. Na pewno bym się nie hamował - powiedział wprost Mateusz. Z kolei Waleria i Piotrek poszli na randkę. Ku zaskoczeniu uczestniczki wyszła dużo lepiej niż się tego spodziewała i po niej bardzo zbliżyli się do siebie. Nadal zostali razem po przeparowaniu? Zaskakujące decyzje Dawida i Daniela podczas przeparowania w "Love Island" 3! Podczas przeparowania w "Love Island" doszło do zaskakujących decyzji. Dawid i Daniel zmielili partnerki, a Mateusz w końcu będzie miał okazję bliżej poznać Caroline! Tak aktualnie wyglądają pary w "Love Island" 3: Piotr wybrał Stellę (bez zmian) Mateusz wybrał Caroline (wcześniej był z Aleksandrą) Piotrek wybrał Walerie (bez zmian) Maciek wybrał Anię (bez zmian) Dawid wybrał Aleksandrę (wcześniej był z Olą) Daniel wybrał Olę...