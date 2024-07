Ariana Grane jednak zagra koncerty w Polsce? Po zamachu terrorystycznym, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór w Manchesterze w czasie występu artystki, pojawiły się informację, że gwiazda odwoła całą trasę koncertową. Artystka nie ukrywała, że jest załamana, że na jej koncercie doszło do tragedii. Na stronie organizatora koncertów Ariany Grande, Live Nation Polska, pojawił się wpis z oświadczeniem.

Ariana Grande nie odwoła koncertów w Łodzi?

Ariana Grande miała zaplanowane dwa koncerty w Łodzi: 31 maja i 1 czerwca. Na oficjalnym profilu organizatora koncertów gwiazdy pojawiło się specjalne oświadczenie. Niestety, nie podano w nim ostatecznej decyzji w sprawie występów artystki w Łodzi. Zapewniono jednak o wyrazach współczucia dla rodzin ofiar poniedziałkowego zamachu oraz zadbaniu o bezpieczeństwo fanów w trakcie kolejnych koncertów.

Jesteśmy głęboko zasmuceni bezsensowną tragedią w Manchesterze, a nasze serca i myśli są z tymi, których dotknęło to tragiczne zdarzenie.

Bezpieczeństwo oraz ochrona widzów podczas wydarzeń i na obiektach koncertowych jest naszym najwyższym priorytetem. Aktywnie współpracujemy ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas naszych kolejnych imprez.

Na tę chwilę wszystkie nasze koncerty odbędą się zgodnie z planem, chociaż w dalszym ciągu czekamy na informacje dotyczące występów Ariany Grande zaplanowanych obecnie na 31 maja i 1 czerwca w Łodzi.

Prosimy fanów uczestniczących w koncertach o nieprzynoszenie toreb przekraczających format A4 oraz o wcześniejsze przybycie na teren imprezy, w celu usprawnienia wchodzenia i wychodzenia z obiektu koncertowego.

Apelujemy o dbanie o siebie nawzajem, o zwracanie uwagi na wszystko, co wydaje się podejrzane, niewzbudzanie paniki i nietworzenie niebezpiecznych sytuacji.

Obecność Policji i ochrony jest standardową procedurą na wszystkich koncertach. Służby te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, udzielenie wsparcia i pomocy wszystkim fanom - czytamy w oświadczeniu.

W poniedziałek, 22 maja, doszło do wybuchu bomby po koncercie Ariany Grande w Manchesterze. Zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Zamachu dokonał zamachowiec-samobójca. Był to 22-letni Brytyjczyk libańskiego pochodzenia, Salman Abedi. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

AKTUALIZACJA!

Ariana Grande zawiesza trasę! Koncerty w Polsce odwołane!

Z uwagi na tragiczne wydarzenia w Manchesterze trasa koncertowa Ariany Grande „Dangerous Woman” zostaje zawieszona do czasu, gdy uda się ocenić sytuację i oddać należny szacunek ofiarom. Zwroty będą możliwe w miejscach zakupu dla wszystkich posiadaczy biletów na następujące koncerty:

czwartek, 25 maja – Londyn, Wielka Brytania, The O2

piątek, 26 maja – Londyn, Wielka Brytania, The O2

niedziela, 28 maja – Antwerpia, Belgia, Antwerp Sportpaleis

środa, 31 maja – Łodz, Polska, Atlas Arena

czwartek, 1 czerwca – Łodź, Polska, Atlas Arena

sobota, 3 czerwca – Frankfurt, Niemcy, Festhalle Messe Frankfurt

poniedziałek, 5 czerwca – Zurych, Szwajcaria, Hallenstadion

Zwroty biletów będą możliwe od jutra, tj. 25 maja od godz. 10:00 w miejscach zakupu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z bileterią, za pośrednictwem której zakupiliście Państwo bilety. - czytamy na Facebooku Live Nation Polska

Czekamy na ostateczną decyzję w sprawie koncertów Ariany Grande w Łodzi.

