Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak Starak wzięli ślub w poprzednią sobotę. Cała uroczystość odbyła się w romantycznej Wenecji. Szulim miała dwie suknie ślubne. Pierwsza z nich była bardzo klasyczna - Agnieszka postawiła na klasyczną biel. Druga była nieco bardziej ekstrawagancka jak na taką okazję. Dlaczego? Ze względu na ognisty czerwony kolor! Wszyscy chcieli wiedzieć, kto zaprojektował suknie Szulim i do końca nie było to wiadome - pojawiały się nazwiska różnych projektantów. Teraz Bizuu oficjalnie potwierdziło na swoim Instagramie, że obie suknie ślubne Szulim to były ich projekty! (zobacz: Jak się ubrać na wesele? Modne stylizacje).

Oficjalnie możemy już potwierdzić, iż obie suknie ślubne @aganajezykach zaprojektował duet @bizuufashion. Gratulujemy Młodej Parze! - możemy przeczytać na Instagramie.

Która z sukien ślubnych Agnieszki Szulim podobała wam się bardziej? Biała czy czerwona?

Bizuu potwierdziło, że obie suknie Agnieszki Szulim to ich projekty.

Agnieszka miała dwie suknie ślubne.