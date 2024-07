Dorota Wróblewska oceniła suknie ślubne Agnieszki Szulim! W miniony weekend dziennikarka powiedziała "tak" milionerowi, Piotrowi Woźniakowi-Starakowi w romantycznej Wenecji. Na uroczystości nie zabrakło znanych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi Magdalena Boczarska, Mateusz Banasiuk, Katarzyna Kolenda-Zaleska czy Nergal. To właśnie lider Behemota zdradził jako pierwszy, że leci na ślub swojej przyjaciółki, ale do ostatniej chwili nie wie, gdzie wyląduje.

Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że Agnieszka Szulim miała dwie suknie ślubne. Klasyczną białą zaprojektowaną przez duet Bizuu i czerwoną projektu La Manii. W obu wyglądała zjawiskowo. Postanowiliśmy zapytać producentkę pokazów mody, Dorotę Wróblewską, co sądzi o wyborze dziennikarki.

Agnieszka jest piękną, zgrabną kobietą, co by nie założyła, to zawsze wygląda ładnie. Czerwień jednej z sukni podkreśliła urodę i charakter. Niewątpliwie zwracała uwagę. Ważne były romantyczne dodatki, które tworzyły spójną całość. Każda panna młoda ma własną wizję sukni ślubnej, dlatego trudno oceniać czyjeś marzenia. Suknia ślubna to suknia marzeń. Biała suknia była piękna, ale nie miała w sobie nic co można zapamiętać. Nie zaskoczyła mnie niczym szczególnym i można powiedzieć, że już jej nie pamiętam. Wyglądała jak suknia z katalogu, których jest wiele. Natomiast czerwona kreacja była czarująca i magiczna.