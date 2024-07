8 z 11

La Mer - The Reparative Body Lotion - balsam do ciała

To nowy, luksusowy produkt do pielegnacji ciała w ofercie marki La Mer, który błyskawicznie odmładza i wygładza skórę. Bogaty w składniki odżywcze The Miracle Broth™, a także The Reparative Ferment i wyjątkowy Marine Ferment pomaga w widoczny sposób ujędrnić i ożywić skórę. Staje się ona natychmiast nawilżona i promienna. Widoczne uszkodzenia zostają naprawione, a podrażnienia ukojone. Z czasem przebarwienia zostają rozjaśnione, tekstura wygładzona, a bruzdy i zmarszczki wydają się płytsze.

Cena ok. 450 zł / 200 ml