Natalia Siwiec jest bardzo atrakcyjną kobietą. Tytuł Miss Euro, a także sesje zdjęciowe, które później zrobiła sprawiły, że z dnia na dzień w polskim show-biznesie i nie tylko pojawiła się nowa seksbomba, którą pożądają mężczyźni, ale i kobiety. W programie "100 rzeczy najważniejszych w życiu kobiety" emitowanym w Polsat Cafe modelka wyznała, gdy spotyka nowe osoby, to ma problem z tym, że wszyscy chcą ją dotknąć jej perfekcyjnego ciała.

- Tak zdarza mi się często że faceci, obcy faceci chcą się do mnie przytulić, a ja właśnie nie przepadam jak ktoś obcy się do mnie przytula, może jak mnie dotyka leciutko to tak, ale przytulanie jest zarezerwowane dla specjalnych osób - powiedziała Siwiec.