26 lipca odbędzie się Sofitel Fashion Night – pierwsze wydarzenie z cyklu imprez modowych, zainicjowanych przez Hotel Sofitel Wroclaw Old Town i Flesh on Flesh Collective. Otworzy je pokaz kolekcji Lumen SS 2012 Maliny oraz wystawa ceramiki artystycznej młodych, wrocławskich twórców. SOFITEL FASHION NIGHT będzie odbywać się cyklicznie co dwa lub trzy miesiące.



Czym jest cykl eventów modowych SOFITEL FASHION NIGHT? To oferta skierowana głównie do młodych projektantów, których prace mają wysoką wartość rynkową i artystyczną. Przedsięwzięcie jest dla nich szansą pokazania własnych kreacji szerszej publiczności oraz potencjalnym klientom. Jako pierwsza swoje projekty będzie miała szanse przedstawić Sylwia Malina - młoda projektantka i właścicielka marki Malina. W swojej twórczości stawia przede wszystkim na oryginalność, styl, wygodę i najwyższą jakość. Jej ubrania są dobierane indywidualnie i niejednokrotnie szyte na miarę (według wskazań klienta), co czyni je wyjątkowymi.



SOFITEL FASHION NIGHT ma nie tylko wydźwięk artystyczny, ale również biznesowy. Pierwszy z cyklu pokazów zostanie zorganizowany w sposób niekonwencjonalny i będzie promował młodą sztukę, oraz wspierał rodzimych twórców. Podczas eventu nie zabraknie gwiazd kultury i show biznesu. Już nie możemy się doczekać!

Tak prezentują się projekty marki Malina: