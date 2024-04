Izabela Macudzińska przechodzi trudne chwile. Wszystko przez jej nastoletnią córkę Elizę. Patryk Borowiak zastał żonę, jak miała moment załamania:

Czego Ty wyjesz - zapytał.

Gwiazda TTV nie ukrywała swoich emocji.

Zapłakana Izabela Macudzińska mówi o córce

Eliza Macudzińska to jedyna córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka. Od dzieciństwa występowała u boku mamy w "Królowych życia", a teraz gościnnie pojawia się w "Diabelnie boskich". Od niedawna postanowiła rozwijać własną karierę influencerki. Sympatia zdobyta dzięki "Królowym życia", dzisiaj owocuje. Eliza Macudzińska dołączyła do projektu Teenz, gdzie z piątką innych nastoletnich influencerów tworzy kontent w sieci. Zaangazowanie w projekt Teenz wymagało jednak, by nastolatka wyprowadziła się z domu. Jej mama, Izabela Macudzińska bardzo to przeżywa. Na profilu TTV pojawił się przedpremierowy fragment "Diabelnie boskich", na którym widać, jak Izabela Macudzińska płacze z tęsknoty za córką. Mogła jednak liczyć na męża:

A czemu Ty wyjesz? - zapytał.

Izabela Macudzińska leżąc na łóżku i przytulając pluszową maskotkę poruszyła temat wyprowadzki nastoletniej córki z domu:

Bo mi się przypomniało.

Elizy nie ma? Ja też tęsknie, no ale przecież byliśmy ostatnio - odpowiedział Patryk Borowiak.

Wiem, ale to co innego

Ale w szkole też rano wychodzi i wraca wieczorem, teraz tyle, że wieczorem czasem zajdzie do nas.

Ale jest ta świadomość, że jej po prostu tutaj nie ma, nie mieszka.

Na koniec by rozładować sytuację Patryk Borowiak postanowił zażartować:

Jak to nie mieszka, przecież mieszka. Może wynajmiemy górę komuś jak jej nie ma

Instagram @borowiakpatryk

Internauci są poruszeni wrażliwością Izabeli Macudzińskiej i wspierają ją w komentarzach. Wspominają też o jej mężu:

No to jest to matka to matka, serce boli nawet jak dorosłe

Każdy tata tak reaguje , a w duszy sam pewnie tęskni…

A czego ty wyjesz - niby brzydko a jednak

Matka zawsze będzie tęsknić za swoim dzieckiem. U mężczyzn to przebiega inaczej, na ich męski sposób.

Patryk jak zwykle udany, uwielbiam jego poczucie humoru

