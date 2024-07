O występnie Conchity Wurst w Polsce mówiło się od miesięcy. Słynna "kobieta z brodą" wzbudza tyle samo zachwytów, co kontrowersji. Być może właśnie dzięki temu jej popularność nie słabnie. Gwiazda pojawiła się w sobotę Kielcach na "Sabacie czarownic". Przy okazji udzieliła kilku wywiadów w polskich mediach oraz podziękowała Polakom za skandal wokół jej osoby. Zobacz też: Conchita Wurst zdradziła, czy zamierza zgolić brodę

W wywiadzie dla "Faktu" powiedziała:

Doszły do mnie słuchy, że moje pojawienie się tutaj wzbudziło sporo kontrowersji. Myślę, że to zabawne! Za każdym razem, gdy słyszę coś takiego, jestem zaskoczona. Sama nigdy nie spędziłabym nawet sekundy skupiając się na kimś, kto mi się nie podoba. A jeśli ktoś poświęca mi uwagę, to oznacza, że jest zainteresowany. Dlatego dziękuję!