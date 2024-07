Od kilku dni w mediach głośno jest o księdzu Charamsie, który publicznie przyznał się do bycia gejem. Okazuje się, że to nie jedyna osoba, która zdecydowała się na coming out. Do tego grona dołączyła ostatnio Anna Kalczyńska. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" na swoim profilu na Faceboku ogłosiła swój coming out!

Uspakajamy wszystkich fanów - gwiazda w zabawny sposób postanowiła ogłosić, że kocha... słodycze :)

Anna Kalczyńska pochwaliła się zdjęciem ze słynnym cukiernikiem, Buddy Valastro, który był gwiazdą śniadaniowego programu, a przy okazji przyznała się do swojej słabości.

- Jeśli chodzi o coming out, oto mój: kocham słodycze!

Coming out Anny Kalczyńskiej na Facebooku

