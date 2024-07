Jak już pisaliśmy, z środy na czwartek czasu polskiego odbył się pogrzeb legendy kina Elizabeth Taylor. W ceremonii uczestniczyli tylko najbliżsi aktorki. Okazuje się, że do grona przyjaciół zmarłej gwiazdy należał także Colin Farrell. Elizabeth bardzo ceniła sobie znajomość z aktorem. W jednym z wywiadów dla „Harper’s Bazaar” powiedziała kiedyś, że kocha Colina.

Podczas uroczystości pogrzebowych Colin Farrell odczytał wiersz Gerarda Manley Hopkinsa „ The Leaden Echo and the Golden Echo”. Było to nie lada wyróżnienie dla aktora. Wiersze odczytały również dzieci Elizabeth.

Jesteście zaskoczeni, że Colin był tak bliskim przyjacielem Elizabeth?

