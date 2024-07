Najmodniejsza fryzura na lato 2017 nie jest trudna w wykonaniu, ale wykończenie jej wymaga skutecznego utrwalenia. Tylko nam międzynarodowy stylista marki Wella zdradził, o jaki trik chodzi. Uwaga – jest bajecznie prosty!

Fale i burza loków przeżywają obecnie renesans. Ale dopiero w połączeniu z grzywką i bobem w stylu beach wave (link do wywiadu na wizażu), tworzą najmodniejszą fryzurę na lato 2017. Gwiazdy zakochały się w takim połączeniu, co można obserwować na jednych z najbardziej prestiżowych gal rozdania nagród filmowych i muzycznych.

Najmodniejsza grzywka 2017 roku

W nadchodzącym sezonie wakacyjnym stawiamy przede wszystkim na grzywkę, która była szczególnie modna w latach 90.

Zobaczcie, co na ten temat mówi Sascha Breuer, międzynarodowy stylista marki Wella, z którym udało nam się spotkać przy okazji jego wizyty w Warszawie. Stylista zdradził nam przy okazji, jakie inne fryzury będą modne w tym sezonie.

Chyba wszystkie posiadaczki grzywki zgodzą się z nami, że zwłaszcza o poranku potrafi być ona bardzo niesforna. Dlatego też poprawne utrwalenie fryzury może się okazać przydatne szczególnie w przypadku, gdy mamy właśnie tak krótko obciętą grzywkę. Jeśli już decydujesz się na takie cięcie, powinnaś wiedzieć, co zrobić, aby włosy (a zwłaszcza baby hair) nie odstawały w każdą stronę.

Jak skutecznie utrwalić fryzurę z grzywką?

Najskuteczniejszą bronią w utrwalaniu każdej fryzury, jest oczywiście lakier do włosów. Sascha Breuer nie poleca przerzucania włosów do przodu, kiedy jesteśmy pochylone. Nie wystarczy spryskać w takiej pozycji kosmyków produktem na oślep i oczekiwać, że w ten sposób ułożone będą trzymać się cały dzień.

Aby zapewnić włosom całodniowe utrwalenie, należy przede wszystkim użyć odpowiednich produktów. Najlepsze będą te, które gwarantują elastyczne utrwalenie i nie sklejają włosów. Takie znajdziemy w gamie Wella Wellaflex.

Najpierw nałóż na włosy piankę Volume & Repair, Wellaflex, Wella (12,99 zł) lub Fullness for Fine Hair, Wellaflex, Wella (12,99 zł) - pomogą ci nadać kosmykom odpowiedniej objętości, nawet jeśli masz cienkie włosy. Wystarczy, że wyciśniesz na dłoń produkt wielkości piłeczki golfowej i wczeszesz we włosy od nasady aż po same końce grzebieniem z szerokim rozstawieniem ząbków. Później możesz zacząć delikatnie ugniatać kosmyki, aby nabrały odpowiedniej tekstury.

Teraz wysusz włosy suszarką z dyfuzorem i utrwal je lakierem do włosów - my stawiamy na Volume & Repair, Wellaflex, Wella (12,99 zł) oraz Fullness for Fine Hair, Wellaflex, Wella (12,99 zł).

Ale jeśli boisz się tego, jak będziesz wyglądać w grzywce, zawsze możesz wypróbować kolejny trik Saschy.

Jak zrobić grzywkę z długich włosów?

Zrobienie grzywki wiąże się oczywiście z drastycznym obcięciem włosów. Zwłaszcza wtedy, kiedy decydujemy się na tę najmodniejszą, czyli short cropped bang. Jeżeli nie jesteś gotowa na tak odważną zmianę, bo po prostu nie wiesz, czy będziesz się dobrze czuła w takiej fryzurze, zawsze możesz przetestować jeszcze jeden trik Saschy.

Ambasador marki Wella zdradza, jak z długich włosów wyczarować grzywkę, w której będziemy na dodatek dobrze wyglądać. A to wszystko bez użycia nożyczek! Jedyne czego potrzebujesz, to kilka gumek, wsuwki oraz suszarka, a także lakier do włosów, którym utrwalisz efekt.