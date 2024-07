Zbliża się najważniejsza noc roku, dlatego specjalnie dla was zapytaliśmy stylistów magazynu „Flesz” o kilka stylizacyjnych rad. Zobaczcie, co powiedzieli nam Agnieszka Dębska i Robert Kiełb.

„Po raz kolejny nie wiesz co na siebie włożyć w tę jedyną tak wyjątkową noc? Uruchom swoją fantazję, gdyż przyszła doskonała pora na małe przeróbki! Jeśli masz długą sukienkę na przykład z zeszłego roku wystarczy ostre cięcie! Zamiast biżuterii zrób aplikacje z cekinów. Stara sukienka zyska bardzo wiele ...jeśli dobierzesz do niej odpowiednie dodatki!” – radzi Agnieszka.



Za to Robert ma inny pomysł: „Jeśli nie masz ekstra sylwestrowej kreacji w swojej szafie, to znam super sposób jak mimo to pięknie zabłysnąć. Wybierz swoją ulubioną sukienkę, choćby najprostszą, ale która zawsze dodaje Ci pewności siebie. Dobierz do tego super biżuterię, której jest sporo w popularnych sieciówkach. Może być plastikowa lub stylizowana na złotą. A to nawet prostej czarnej kreacji doda pazura, ale i elegancji. Do tego nie zapomnij o szpilkach! Mogą to być sandałki albo ekstra wysokie obcasy, które dodadzą Ci kilka centymetrów więcej niż mają twoje koleżanki!”.



Jeśli macie inne pomysły na odświeżenie zeszłorocznych kreacji z chęcią o nich przeczytamy!



jm

Reklama