Choć program "Królowe życia" nie jest już emitowany w TTV, widzowie stacji doskonale pamiętają bohaterów i bohaterki programu i nadal śledzą ich losy w sieci. Co słychać dzisiaj u Anny Renusz i Mateusza Leśniaka, czyli Ani i Tarzana z "Królowych życia"?

"Królowe życia": Tak teraz żyje Ania. Jej mąż wszystko ujawnił

Program "Królowe życia" to dla niektórych kontrowersyjne show, któremu udało się zgromadzić pokaźne grono widzów przed telewizorami. Dzięki udziałowi w programie wiele gwiazd zyskało też popularność i do dziś cieszą się dużym zainteresowaniem fanów. Do takich osób z pewnością należą Mateusz Leśniak i Anna Renusz - para zyskała sporą sympatię telewidzów i internautów.

Co słychać u nich teraz? W rozmowie z nami Mateusz Leśniak, znany również jako Tarzan, opowiedział o tym, czym razem z ukochaną zajmują się obecnie. Nawiązał też do innych gwiazd "Królowych życia", między innymi Laluny.

- Program nam dał dużo możliwości no i teraz żyjemy i się rozwijamy dalej - przyznał mąż Ani z "Królowych życia".

"Tarzan" wspomniał także, że moment, w którym stacja TTV podjęła decyzję o zakończeniu emisji "Królowych życia", był dla niego niezwykle trudny.

- Ciężkie przeżycia miałem w tym czasie w tym programie, ale dzięki temu programowi wybiłem się, można powiedzieć - dodał Mateusz Leśniak.

Co "Tarzan" z "Królowych życia" powiedział nam o Lalunie? Zobaczcie całe video z rozmową!

