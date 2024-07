1 z 11

"Nowe oblicze Greya" pojawi się w kinach w lutym 2018 roku. Co wydarzy się w trzeciej części ekranizacji kultowego erotyka E. L. James? Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie. Kilka dni temu do sieci wyciekł zwiastun "Nowego oblicza Greya", z którego dowiedzieliśmy się, co wydarzy się jeszcze w życiu Anastasii Steel i Christiana Greya. Teaser zdradził scenę ślubu między bohaterami! Niestety zwiastun szybko zniknął z internetu. Zanim dystrybutor filmu, zablokował teaser, krótkie, 38-sekundowe wideo wzbudziło ogromne zainteresowanie i podsyciło apetyt na kolejną część film, która trafi do kin równo za rok.

W kinach wciąż grana jest "Ciemniejsza strona Greya", lecz my już niecierpliwimy się, co wydarzy się w kolejnej części! Co już wiemy o "Nowym obliczu Greya"? Odpowiedzi w naszej fotogalerii!

