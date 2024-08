Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowali na Instagramie piękne zdjęcia. Para długo na to czekała, ale teraz może pochwalić się swoim wielkim szczęściem. Pod wyjątkowymi kadrami byłych uczestników kontrowersyjnego eksperymentu telewizyjnego od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zobaczcie sami!

Laura i Karol byli uczestnikami piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale w programie nie zostali parą i nie wzięli ze sobą ślubu. Eksperci połączyli ich z innymi uczestnikami, co od samego początku mocno krytykowali fani programu. Małżeństwa Laury i Karola nie przetrwały, a po programie okazało się, że połączyło ich prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. Blisko rok temu Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub, a teraz opublikowali na Instagramie piękne zdjęcia i przekazali wieści.

Kilka tygodni temu Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielili się swoim szczęściem i pokazali kulisy wyjątkowej sesji. Teraz z kolei pochwalili się jej efektami i pokazali piękne zdjęcia.

to długo wyczekiwane zdjęcia z naszej magicznej sesji ślubnej we Wrocławiu. (...) Z przyjemnością wracamy myślami do tych wyjątkowych chwil...

czytamy na Instagramie.