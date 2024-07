Cleo wspiera Kasię Moś w finale Eurowizji! Piosenkarka z wielkim zaangażowaniem wypowiada się o tegorocznej reprezentantce Polski. Nie ukrywa, że mocno trzyma za nią kciuki, do czego namawia również swoich fanów. Cleo zamieściła nawet specjalny post na Facebooku, w którym zachęca Polonię do głosowania na Kasię Moś. To jednak nie jedyny gest wsparcia ze strony Cleo!

Przed kamerą Party.pl, Cleo dała Kasi Moś bardzo osobistą radę! Wspomina również swój występ na Eurowizji w 2014 roku. Posłuchajcie!

Finał Eurowizji już w sobotę, 13 maja. Transmisja w TVP1 o godzinie 21:00.

Cleo trzyma kciuki za Kasię Moś na Eurowizji.

Kasia Moś ma szanse na wygraną? Dowiemy się już w sobotę!