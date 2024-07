Po występie na Eurowizji, Cleo stała się jedną z najgorętszych postaci w polskim show-biznesie. Wysokie miejsce naszej reprezentacji oraz miliony wyświetleń teledysku na Youtube z pewnością przyczyniły się do wzrostu jej popularności, a co za tym idzie - zainteresowaniem programów rozrywkowych, które już jesienią pojawią się w największych stacjach telewizyjnych w kraju. Wczoraj informowaliśmy was, że wokalistką był zainteresowany "Taniec z Gwiazdami", jednak tam z pewnością nie zobaczymy Joanny Klepko. Przypomnijmy: "Taniec z Gwiazdami" chce Cleo. Co na to Donatan?

Donatan postanowił odnieść się do swojego ostatniego wpisu w kontekście jednego z artykułów, który twierdził, że Cleo przeżywa dramat z powodu decyzji producenta. Jego zdaniem, on jako ojciec sukcesu wokalistki nie może wystawiać jej na "niepotrzebne akcje". Dodaje również, że to dzięki niemu stała się ona najpopularniejszą wokalistką w Polsce, a działanie "sztucznie podtrzymujące życie" nie są jej potrzebne, bo broni się muzyką.



Bieeeeedna przeżywa prawdziwy dramat! :)Ahhh ten zły Donatan, zachowuje się normalnie jakby był jej właścicielem! A tak poważnie - jak mogę wystawiać moją podopieczną na jakieś niepotrzebne akcje? Zajmuje się nią od "ziarenka" - Od listopada budujemy coś dzięki czemu Cleo stałą się najpopularniejszą wokalistką w kraju po co jej działania "sztucznie podtrzymujące życie" Wiecie o czym mówię? Teraz Cleo broni się swoją muzyką - nie musi tańczyć, niańczyć ani grywać w tanich serialach - czytamy.

Ten wpis z pewnością można uznać za przytyk w kierunku innych gwiazd, decydujących się na udział w show. Nie sądzicie, że zachowanie Donatana jest nieco despotyczne?

