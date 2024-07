Pierwsza realizowana przez Polsat edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się ogromnym sukcesem, zarówno pod względem oglądalności, jak i finansowym. Nie dziwi zatem decyzja, że kolejna odsłona show pojawi się znowu już w jesiennej ramówce. Producenci zaczynają już myśleć o celebrytach, którzy tym razem pokażą się na parkiecie, a w mediach ruszyła giełda nazwisk. Przypomnijmy: Polsat szuka już gwiazd do nowej edycji "TzG". Mają pierwszą kandydatkę

Wśród nazwisk proponowanych przez prasę, które podobno Polsat rzeczywiście poważnie rozważa, znalazła się Cleo. Wokalistka w przeciągu ostatniego roku zyskała ogromną popularność, a jej seksowny występ na Eurowizji sprawił, że jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd. Nie do końca jednak decyduje o swojej karierze - tym zajmuje się jej mentor, Donatan. Producent poinformował właśnie, że nie wyraża zgody na występ Cleo w "Tańcu z Gwiazdami".



Jakieś plotki krążą o tym iż Cleo dostała propozycje i ma iść do tańca z gwiazdami...tatuś Donatan nic o tym nie wie i jest na NIE - a jeśli tatuś jest na nie to nic z tego nie będzie i nic się nie odbędzie KONIEC IMPREZY. Już widzę komentarze: "za kogo on się uważa", "jak on śmie" itd - ale mam to w pędzlu - tatuś jest tatuś! - napisał na Facebooku Donatan.