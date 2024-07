Po niemal 20 latach marka Guess powróciła do Claudii Schiffer. To właśnie dzięki seksownym kampaniom Guess, ta niemiecka supermodelka zdobyła najwyższy szczyt modelingowej kariery.

Właśnie, w tak wielkim stylu marka świętuje swoje 30-lecie. Sesja reklamowa z Claudią Schiffer w roli głównej wykreowana została przez dyrektora kreatywnego marki Paula Marciano oraz słynną fotografkę Ellen Von Unwerth.

Nawiązujące do stylu Brigitte Bardot zdjęcia wykonane w Sorrento we Włoszech, prezentują się świetnie. Podobnie jak sama bohaterka, która od początku swojej kariery często porównywana była do tej słynnej aktorki. Jak widać w kampanii marki Guess Claudia Schiffer po dwudziestu latach wygląda równie pięknie jak niegdyś na początku lat 90-tych. A może nawet i lepiej?

