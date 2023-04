Gwiazdy "Rodzinki.pl" znowu razem. Tak wyglądają po latach. ZDJĘCIA

Maciej Musiał , podczas wręczania statuetki w kategorii "Odkrycie Roku" podczas Orłów 2020, zażartował z Rodzinki.pl. W zeszłym tygodniu widzami ale przede wszystkim aktorami hitowego serialu wstrząsnęła wiadomość, że TVP zdecydowało o zdjęciu go z anteny. Najbardziej emocjonalnie zareagował Adam Zdrójkowski, który opublikował wzruszające Instastory podczas ostatniej wizyty na planie, tuż przez rozebraniem serialowych dekoracji. Zobacz także: Wzruszony Adam Zdrójkowski po raz ostatni na planie "Rodzinki.pl"! Emocjonalne nagranie aktora Maciej Musiał żartuje z zakończenia "Rodzinki.pl" na Orłach 2020 Podczas wczorajszej gali wręczenia Orłów 2020, Maciej Musiał postanowił nawiązać do ostatnich wydarzeń związanych z serialem "Rodzinka.pl". Przy okazji wręczania nagrody w kategorii "Odkrycie Roku" powiedział: Dobry wieczór państwu. Dla mnie odkryciem tego roku jest istnienie świata bez "Rodzinki.pl" Decyzja o nagłym zdjęciu z anteny serialu o rodzinie Boskich była ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla widzów ale również dla aktorów. W dalszej części swojego oświadczenia Maciej postanowił żartobliwie nawiązać do swoich serialowych rodziców, czyli Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka, żartując, że zostali bez pracy: Mnie udało się znaleźć od razu robotę, ale Karolak i Kożuchowska z dnia na dzień zostali praktycznie bez środków do życia. Dlatego myśląc, na co przekażecie swój 1% podatku, proszę, myślcie o nich - Wystąpienie Maćka Musiała wywołało salwy śmiechu na sali. Grunt to podejść do całej sytuacji z dystansem. Zobacz także: Dlaczego "Rodzinka.pl" znika z TVP? Jest komentarz stacji! Maciej Musiał żartuje z Tomasza Karolaka i Małgorzaty...