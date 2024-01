Do niecodziennej sytuacji doszło podczas londyńskiej premiery filmu „Argylle”. Rzadko bywa tak, że po imprezie mówi się nie o kreacjach gwiazd, ale o… kocie. Wygląda na to, że największym celebrytą, jaki pojawił się na czerwonym dywanie, był puszysty czworonóg Chip. Zwierzak znalazł się na wydarzeniu w towarzystwie znanej supermodelki Claudii Schiffer. Obecność pieszczocha wywołała burzę w komentarzach. Nie wszystkim się to spodobało.

Reklama

Claudia Schiffer z kotem w plecaku na czerwonym dywanie

Uroczysta premiera filmu „Argylle” odbyła się w Londynie w środę, 24 stycznia. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo gwiazd. Czerwonym dywanem kroczyli aktorzy, modelki i wokalistki. Zjawili się m.in. Sam Rockwell, Dua Lipa, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard oraz wspomniana już Claudia Schiffer.

Zobacz także: Jennifer Lopez zachwyciła na rozdaniu nagród. Jej suknia przyciągała spojrzenia

Claudia Schiffer Ian West/Press Association/East News

Jednak największym zainteresowaniem mediów cieszył się kot Chip. Zwierzę pojawiło się w specjalnym plecaku, który nosiła supermodelka. Claudia Schiffer zdradziła, że reżyser filmu, prywatnie jej mąż Matthew Vaughn poprosił córkę, by pożyczyła czworonoga. I tak pieszczoch zagrał w „Argylle”.

Claudia Schiffer Rex Features/East News

To nasz rodzinny kot, ale jest też gwiazdą filmu – powiedziała Clauida Schiffer.

Clementine (przyp. red. – córka Claudii Schiffer) uwielbia Taylor Swift, widziała jej koty w wielu publikacjach na Instagramie i powiedziała, że też musi takiego mieć. Potem kupiłam jej takiego kota – wyjaśniła supermodelka.

Kot niewątpliwie był atrakcją londyńskiej premiery, ale nie wszystkim podoba się, że gwiazda zabrała go na imprezę. Krytycy zwracają uwagę na to, że w trakcie wydarzenia było mnóstwo ludzi, panował hałas, a flesze aparatów fotoreporterów błyskały niemal non stop. Zaniepokojeni internauci twierdzą, że zwierzę wygląda na wystraszone.

Zobacz także

Claudia Schiffer AA/ABACA/Abaca/East News

Czy ten kot, aby na pewno dobrze się bawi?

Kocham koty, mam nadzieję, że z nim wszystko dobrze. Nie umiem sobie wyobrazić jego poziomu stresu w związku z tymi wszystkimi fleszami.

Biedny kot, jest smutny.

Zobacz także: Rihanna po raz pierwszy po porodzie została sfotografowana przez paparazzi!

Reklama

Co myślicie o zabieraniu zwierząt na takie imprezy? Podobna dyskusja wybuchła po tym, jak na rozdaniu Oscarów przyprowadzono osła. Jeśli lubicie nowinki z czerwonego dywanu, przypominamy, że niedawno Pamela Anderson pojawiła się bez makijażu.