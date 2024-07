Anna Mucha to przykład nowoczesnej i seksownej wersji matki Polki. Śliczna aktorka nie tylko pozostaje aktywna zawodowo, ale staje też w obronie interesu wszystkich matek. Przypomnijmy: Mucha wygrała walkę z dużym koncernem. Polki jej podziękują?

Gwiazda może pochwalić się już całkiem sporym ciążowym brzuszkiem, ale zamierza dbać o formę podczas ciąży i już podjęła w tym kierunku odpowiednie kroki. Jak poinformowała na swoim blogu, zaczęła ćwiczyć jogę, a do notki dołączyła zdjęcie, na którym widzimy ją w dresie trenującą na tle Pałacu Kultury. Dodała też, że taka forma ćwiczeń póki co bardzo się jej podoba.

Czy foczka czy syrenka, a może zgodnie z niektórymi podpowiedziami jednak wieloryb (Greenpeace, gdzie jesteś! przybywaj! ;)) to już zostawiam Wam do oceny... ja w każdym razie zaczęłam ćwiczyć jogę i choć nie zawsze odbywa się to w tak przyjemnej scenerii i pogoda też się skiepściła, to jednak muszę przyznać, że jest miło. bardzo miło. rozciąganie i wzmacnianie... - napisała na www.annamucha.bloog.pl aktorka.