Justyna z 9. edycji "Rolnik szuka żony" z miejsca zyskała ogromną sympatię widzów, którą cieszy się do dziś. Część z nich śledzi ją na Instagramie, który od jakiegoś czasu jest prowadzony przez uczestniczkę show TVP 1 bardzo aktywnie. Niedawno Justyna po raz kolejny pochwaliła się odmienioną sylwetką!

Tak dziś wygląda Justyna z "Rolnik szuka żony"

Justyna zgłosiła się do programu, by poznać miłość swojego życia. W 9. edycji najbardziej spodobał jej się Tomasz, do którego postanowiła napisać list. Między nimi niemal od razu zaiskrzyło, a już w świątecznym odcinku show rolnik oświadczył się ukochanej. Ta z radością przyjęła jego zaręczyny, zaczęły się więc spekulacje na temat ich ślubu. Od pewnego jednak czasu fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, co dzieje się z parą - Justyna i Tomasz przestali bowiem publikować wspólne zdjęcia, co wcześniej zdarzało bardzo często. Póki co uczestniczka nie zabiera głosu w sprawie, publikuje zaś kolejne selfie - tym razem pochwaliła się coraz smuklejszą figurą:

Piękna zmiana!

Pięknie pani Justynko wyglądasz

Miło, że się nam pokazałaś. Ładnie wyglądasz pozdrawiam piszą oczarowani fani

Justyna z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu postanowiła również zmienić kolor włosów - wrócić do jaśniejszych:

Małym kroczkami sięgam do jasnego koloru to tylko parę miesięcy. Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu napisała kilka tygodni temu Justyna

Widzowie show również byli wtedy pod wrażeniem:

Ten jaśniejszy kolor włosów bardzo Ci służy

Bardzo ładnie Pani wygląda w tych krótszych włosach i jasnym kolorze.

Pięknie! 20 lat młodziej pisali internauci

Podoba Wam się odmieniona Justyna?

