Blanka z "Rolnik szuka żony" niedawno zachwycała pięknymi kadrami z Włoch, gdzie wypoczywała i zwiedzała razem z Sarą, a teraz wybrała się w kolejną podróż. Tym razem była kandydatka Artura z 10. edycji opublikowała zdjęcia prosto z Egiptu, gdzie przebywa właśnie razem z partnerem. Para pierwszy raz pokazała zdjęcie, na którym są razem. Zobaczcie sami!

Blanka z "Rolnik szuka żony" pokazała odważne zdjęcia

Wielu uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajduje miłość w programie, ale zdarza się też tak, że niektórzy wykorzystują pięć minut sławy i zostają influencerami. Tak było w przypadku, chociażby Kamili Boś, a teraz w jej ślady poszła Blanka z 10. edycji, która regularnie publikuje w mediach społecznościowych nowe zdjęcia i zdradza, co dzieje się w jej życiu po programie. Teraz pochwaliła się pięknymi widokami wprost z egzotycznych wakacji w Egipcie, a na jednym ze zdjęć oprócz zdjęć w bikini pokazała zdjęcie z partnerem. Do tej pory para nie pozowała razem... To pierwsze takie zdjęcie pary!

Internauci są zachwyceni najnowszymi zdjęciami Blanki i piszą wprost, że wygląda rewelacyjnie w czerwonym bikini z partnerem u boku.

Fajnie, bądźcie szczęśliwi

Boska

Przyjemności

Instagram @blanka.swiercz

Jak wiadomo, Blanka z "Rolnika" już od dawna nie ukrywa, że jest zakochana. Niedługo po zakończeniu przygody z programem kandydatka Artura pokazała wymowne zdjęcia z randki i otwarcie informowała, że znalazła drugą połówkę. Sądzicie, że niebawem Blanka pochwali się pierścionkiem zaręczynowym?

