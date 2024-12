Michał Milowicz po raz pierwszy zostanie ojcem. Aktor do niedawna trzymał w tajemnicy swoje życie prywatne, ale teraz jest naprawdę szczęśliwy i zdecydował się tym podzielić ze swoimi fanami, informując, że razem z partnerką Katarzyną Kędzierską spodziewają się dziecka. Fani aktora natychmiast pospieszyli z gratulacjami. Co za piękna nowina!

Michał Milowicz zostanie ojcem!

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska zaręczyli się w 2020 roku. Związek pary początkowo budził spore emocje, ale szybko udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Ukochana aktora pracuje w jednym ze znanych banków i nie ukrywa, że jej prawdziwą pasją jest podróżowanie. Jeszcze w tym roku Michał Milowicz tak mówił o jego relacji z ukochaną.

Były róże, były burze i meandry – małe, duże. No wiadomo tak jak w związkach. Jak widać – trwamy. Po 7 latach ponoć jest kryzys. Teraz jest raczej progres i idzie to w dobrym kierunku - mówił Michał Milowicz w rozmowie z shownews.pl.

Teraz aktor nie ukrywa szczęścia i informuje o tym, że po raz pierwszy zostanie ojcem, a jego marzenie się spełnia. Michał Milowicz z tej okazji opublikował wyjątkowe zdjęcie, na którym widać ciążowy brzuszek.

Spełnia się właśnie Nasze Marzenie #naszarodzinasiepowieksza napisał na Instagramie Michał Milowicz

Para przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia, które po raz ostatni spędzą we dwójkę, bo już niebawem ich rodzina się powiększy i w kolejne święta będzie towarzyszył im synek lub córeczka. Aktor do tej pory nie zdradził płci dziecka, ale być może razem z partnerką zdecydują się zorganizować popularne wśród gwiazd baby shower i wtedy o tym poinformują.

Instagram @luckykate6 i michal_milowicz

Tymczasem internauci natychmiast pospieszyli z gratulacjami i życzeniami zdrowia dla przyszłej mamy i dziecka.

Gratulujemy!