Kinga Preis, Magdalena Cielecka, Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska to aktorzy, którzy zagrali w komedii i musicalu w jednym - "Córy dancingu". Nie mogło więc ich zabraknąć na premierze. Przyszedł też Antek Królikowski z dziewczyną Katarzyną Sawczuk, która również zagrała w musicalu. Kto jeszcze przyszedł na premierę filmu? Zobacz galerię!

Kinga Preis jest chyba bardzo zadowolona z efektów swojej pracy, bo cały czas się uśmiechała. Jakub Gierszał jak zwykle był mocno zdystansowany, a Magdalena Cielecka jak zawsze tajemnicza. O czym jest film?

Kinga Preis zagra... królową sceny disco, Magdalena Cielecka striptizerkę o pseudonimie Boskie Futro, która rozgrzewa do czerwoności bywalców PRL-owskich dancingów, a Jakub Gierszał muzyka. W tle pulsuje rytmiczna muzyka zespołu Ballady i Romanse oraz najpopularniejsze szlagiery lat 70. i 80. – od „Byłaś serca biciem” Andrzeja Zauchy i „Bananowego songu” grupy Vox po nieśmiertelne „I Feel Love” Donny Summer w wykonaniu samej Kingi Preis. Do klubu ze striptizem trafiają dwie nastolatki – Złota i Srebrna. Ale okazuje się, że nie są to zwykłe dziewczyny, a syreny...

Zobacz zwiastun polskiego musicalu "Córki dancingu" w kinach od 25 grudnia!