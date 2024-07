Kasia Cichopek zdała sobie sprawę, że powinna zmienić swój wizerunek. Miała coraz mneij propozycji pracy, jej twarz opatrzyła się już widzom.

Na nowej ramówce Polsat Cafe Kasia zaskoczyła nas ładną stylizacją, a różowa prosta sukienka zdecydowanie dodała jej uroku.

Reklama

- Kasia podpatruje inne gwiazdy, stąd jej upodobanie do znanych marek. Jednak nie zawsze marka jest najważniejsza, tylko to, co do nas pasuje. A z Kasią bywa różnie. Ma taki typ urody, że trudno będzie jej wejść w wizerunek kobiety luksusowej – stwierdziła jedna z polskich stylistek w „Życiu na gorąco”.

Reklama

Jak widzimy na ostatnich zdjęciach Cichopek, ta przemiana chyba nie będzie aż tak trudna jak sądzono.

Szafy Kasi podobno zapełniają się luksusowymi kreacjami. Już wkrótce zobaczymy Cichopek w zupełnie nowej, luksusowej odsłonie.