Wojewódzki zapytał artystkę, czy jest patriotką. Takiej odpowiedzi nie spodziewał się nikt:

Jestem ogromną patriotką. To jest definicja, która ludzi wikła. Jak patrzę na naród Polski, to my jesteśmy w stanie zabić się za poglądy przy wielkanocnym stole. My jako naród zmarnowaliśmy tyle szans, bo się wiecznie żarliśmy. Na starość stałam się osobą bardzo tolerancyjną. Ja dziś się wk**iam na inne rzeczy. Powiem Ci szczerze, że mam inne spojrzenie, jestem mamą trójki dzieci, które chorują, płacę ten ZUS, jeżdżę do lekarza a tam kupa. Bywają dni, że mam doła. Bez względu jaka drużyna będzie dowodziła - dziś problemem to brak autorytetu w ogóle. Plujemy na wszystko, można każdego obrzygać. Moja trwoga jest taka - w jakim świecie moje dzieciaki będą żyły? - wyjaśniła