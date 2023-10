Choć Agnieszka Chylińska na polskiej scenie muzycznej jest obecna nieprzerwanie już od trzech dekad, nie wszyscy jej fani znają szczegóły jej życia prywatnego. Gwiazda bowiem rzadko dzieli się informacjami na ten temat, co jeszcze bardziej podsyca ciekawość w tym aspekcie. Agnieszka Chylińska dwa razy wychodziła za mąż, a jej pierwsze małżeństwo rozpadło się po nieco ponad roku. O co poszło? Poznajcie szczegóły.

Przeboje Agnieszki Chylińskiej od lat niezmiennie nuci cała Polska. Gwiazda jednak pilnie strzeże informacji na temat swojego życia prywatnego i mimo, że jest mamą trójki dzieci, próżno szukać w internecie szczegółów na ich temat, podobnie jak informacji o obecnym mężu wokalistki, Marku. Niedawno wyszły jednak na jaw sensacyjne doniesienia o pierwszym małżeństwie Agnieszki Chylińskiej. Dlaczego dobiegło końca po nieco ponad roku?

Agnieszka Chylińska i Krzysztof "Kris" Krysiak poznali się w 1996 roku, a ślub wzięli sześć lat później - sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kwietniu 2002 roku. Co ważne, przyczyny tak nagłego rozwodu przez długi czas były owiane aurą tajemnicy. W końcu były mąż Agnieszki Chylińskiej przerwał milczenie i opowiedział o przyczynach zakończenia ich małżeństwa.

- Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show-biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie - przyznał Krzysztof Krysiak w rozmowie z "Plejadą".