Sylwester TV Republika w Chełmie miał być pełen radości i dobrej zabawy, ale wydarzenie zostało zakłócone przez serię dramatycznych incydentów. Dwie osoby doznały urazów głowy, a jedna z uczestniczek zaczęła się dusić. Konieczna była szybka interwencja ratowników medycznych.

Chwile grozy na Sylwestrze TV Republika. Konieczna była interwencja ratowników medycznych

Plac Łuczkowskiego w Chełmie stał się areną pierwszego sylwestrowego wydarzenia zorganizowanego przez TV Republika. Na scenie wystąpiły zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy, m.in. Kombi, Weekend, Sławomir Świerzyński z zespołu Bayer Full, Don Vasyl, Piękni i Młodzi, Bad Boys Blue, a także niekwestionowana gwiazda, czyli zespół Boney M.! Tłumy widzów cieszyły się muzyką i noworoczną atmosferą, jednak wydarzenie nie przebiegło w pełni spokojnie. W trakcie imprezy doszło do nieoczekiwanych i dramatycznych wydarzeń.

Mimo ogólnej radości doszło do trzech poważnych incydentów, które wymagały interwencji medycznej. Według doniesień świadków oraz ratowników obecnych na miejscu dwie osoby doznały urazów głowy. Poszkodowani zostali natychmiast przetransportowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), gdzie udzielono im specjalistycznej pomocy. Szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób doszło do urazów, nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jednak fakt, że incydenty te wymagały natychmiastowego transportu do szpitala, wskazuje na poważny charakter obrażeń.

Najbardziej dramatyczne chwile rozegrały się, gdy jedna z uczestniczek zaczęła się dusić. Jak wynika z relacji "Faktu", podczas jednego z występów muzycznych kobieta znajdująca się w pobliżu sceny nie mogła złapać tchu. Nagłe zdarzenie wywołało panikę wśród uczestników i wymagało szybkiej interwencji ratowników medycznych obecnych na miejscu.

Obecna na miejscu ekipa "Faktu" zauważyła, że, już od początku imprezy pojawiły się problemy organizacyjne. Przy bramkach wejściowych panował chaos, a obsługa miała trudności z kontrolowaniem tłumu. Niektórzy uczestnicy próbowali wnieść na teren imprezy alkohol oraz szklane naczynia, co stanowiło potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Choć Sylwester TV Republika w Chełmie był wyjątkowym wydarzeniem muzycznym, trudne chwile pokazały, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa, podczas imprez masowych. Organizatorzy muszą wyciągnąć wnioski z problemów organizacyjnych i incydentów, które mogły wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników. Najważniejsze, że dzięki profesjonalizmowi ratowników medycznych udało się uniknąć tragicznych skutków.

Według serwisu blaskonline.pl, Sylwester TV Republika mógł przyciągnąć nawet 3 miliony widzów, choć są to dane nieoficjalne. Wyniki oglądalności innych stacji, takich jak Polsat czy TVP, które organizowały imprezy odpowiednio w Toruniu i na Stadionie Śląskim w Chorzowie, nie zostały jeszcze ujawnione. Sylwester w Republice wywołał podzielone opinie, ale zainteresowanie wydarzeniem świadczy o rosnącej popularności tego formatu.

