W czwartek Doda pojawiła się na premierze bajek dla dzieci "Mądrość z natury". Gwiazda tradycyjnie postawiła na oryginalną stylizację - mocno rozkloszowaną kurtkę w kolorowe wzorki i buty z motylkowymi skrzydłami. Wyglądała stylowo i bajkowo. Co ciekawe, na świecie ambasadorką kolekcji jest Nicki Minaj, która na plakacie promującym postawiła na pastelowe rajstopy i żółte skarpety.

Kurtka pochodzi z limitowanej kolekcji Jeremy Scott for Adidas i kosztuje aż ok. 3 600 złotych. Jest bardzo modna i posiadanie jej to marzenie wielu fashionistek na świecie. Doda jako prawdziwa fanka mody nie wahała się i kupiła ją już jakiś czas temu. Czy wygląda w niej lepiej od swojej amerykańskiej koleżanki? Zagłosuj w naszym sondażu:

