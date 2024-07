Od kilku tygodni w mediach pojawiają się smutne informacje dotyczące zdrowia Paulli Ignasiak. O chorobie opowiedziała sama piosenkarka, która przyznała w jednym z wywiadów, że do zwierzeń namówił ją jeden z lekarzy. Paulla chce być wzorem dla kobiet, które wstydzą się zgłosić do lekarza na badania. Niestety, nie wszyscy uwierzyli w dramat artystki. Okazuje się bowiem, że partner Anny Wyszkoni zarzucił Paulli, że przez chorobę chce się na nowo wypromować. Wszystko wskazuje na to, że sama Ignasiak kompletnie się tym nie przejmuje i próbuje normalnie żyć. W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" gwiazda zdradziła jakie ma marzenia...

- Mam jeszcze jedno wielkie marzenie - drugie dziecko. I jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, chcę zajść w ciążę w najbliższym czasie. A jeżeli okaże się, że potrzebuję dłuższego leczenia - wtedy po prostu poczekam - stwierdziła Ignasiak.

Życzymy więc, żeby marzenie Paulli Ignasiak już wkrótce się spełniło!

kb