Waldemar już w programie "Rolnik szuka żony" wspominał o tym, że rola ojca jest dla niego bardzo ważna i mocno angażuje się w wychowanie syna. Rolnik dodał też, że marzy o dzieciach i nawet pytał o to swoje kandydatki, czy też chciałyby mieć jeszcze dzieci. Teraz uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony" zaskoczył wyznaniem na temat córeczki i nie ukrywa, że bardzo chce zostać ponownie ojcem.

Waldemar zdecydował się odpowiedzieć na pytania od internautów i po raz kolejny zorganizował Q&A na Instagramie. Fani programu "Rolnik szuka żony" dosłownie zasypali pytaniami rolnika, a on sam na większość z nich odpowiada i przy okazji zdradza nowe szczegóły jego związku z Dorotą. Waldemar z "Rolnika" odpowiedział nawet na bardzo osobiste pytanie dotyczące dzieci i pisze wprost, że chciałby jeszcze zostać ojcem, bo doskonale czuje się w tej roli. Już wcześniej uczestnik randkowego hitu TVP informował, że utrzymuje dobre kontakty z mamą swojego syna i mocno angażuje się w wychowanie 8-letniego Darka. Teraz Waldemar z "Rolnik szuka żony" zdradził, że marzy jeszcze o córce:

Bardzo chce być jeszcze ojcem. Marzę o córeczce, ale czy to chłopczyk czy dziewczynka, to najważniejsze by było zdrowe.

napisał Waldemar w Q&A