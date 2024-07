Ewelina Lisowska spotyka się z Bartkiem Śniadeckim, klawiszowcem zespołu Afromental od ponad trzech miesięcy. Magazynowi "Flesz" zdradziła, jak zaczęła się ich miłość:

Poznaliśmy się na Sabacie Czarownic, gdzie oboje występowaliśmy. A potem, z powodu treningów do „Tańca z Gwiazdami”, przeprowadziłam się na kilka miesięcy do Warszawy. Któregoś dnia, na Facebooku, zapytałam, kto ma ochotę napić się ze mną zielonej herbaty. Bartek miał. I tak już zostało. Bardzo go lubię. Z każdym miesiącem coraz bardziej.- żartuje Ewelina.