Paparazzi przyłapali Cheryl Cole w drodze na spotkanie z przyjaciółmi w jednej z najpopularniejszych restauracji w Hollywood. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że piosenkarka wystylizowana była w najgorętsze ciuchy sezonu! Stanowiła idealny wzór najnowszych trendów.

Reklama

Szpilki w intensywnym kolorze połączyła z leginsami w kwiatowy wzór. Do tego t-shirt z nadrukiem, klasyczna marynarka ze skórzanymi wstawkami i kopertówka z cekinową aplikacją. Całość wyglądała modnie i ekstrawagancko, ale też na luzie. Cheryl po raz kolejny udowodniła, że ma wyczucie stylu i wie co jest aktualnie na czasie. Tym samym dołącza do najlepiej ubranych gwiazd w tym sezonie.

Szukasz trendów na wiosnę 2012? Znajdziesz je TUTAJ

Reklama

jm