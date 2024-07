Cezary Pazura w czerwcu skończył 53 lata, a takich mięśni mogą mu pozazdrościć co poniektórzy młodsi koledzy. Pazura regularnie dba o swoją kondycję i od czas do czasu chwali się efektami. Tym razem zrobił to na Instagramie, na którym aktywny jest do niedawna.

Reklama

Cezary Pazura na siłowni

Już jakiś czas temu aktor zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie jak ćwiczy. Wtedy nie trenował jednak sam, a ze znanym i przystojnym aktorem - Maciejem Zakościelnym. Fotka zrobiła furorę w sieci, a oni zebrali mnóstwo komplementów. Tym razem z pewnością nie będzie inaczej!

Zobaczcie tę gorącą fotkę!

Cezary Pazura na siłowni

Zobacz także

Z siłowni: "Trójkąty" pozdrawiają "Koła" i "Kwadraty"????. #Aż_po_sufit #warszawa #polska Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Cezary Pazura (@czarekpazura) 16 Wrz, 2015 o 5:50 PDT

Cezary Pazura lubi podkreślać swoją sylwetkę obcisłymi ubraniami

Cezary Pazura w wersji eleganckiej