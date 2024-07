Katarzyna Cerekwicka szykuje się do wielkiego powrotu na scenę i z tej okazji coraz częściej pojawia się w mediach. Chętnie udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o tym, co robiła przez kilka lat przerwy w śpiewaniu, o swoim powrocie do show-biznesu oraz o nieco bardziej prywatnych sprawach. Zobacz: Cerekwicka od lat walczy z uporczywą plotką. Dokładniej nie mogła jej zdementować

Cerekwicka została zapytana m.in. o swoje relacje z mężczyznami:

Ja nigdy nie miałam nic przeciwko mężczyznom. Przecież nawet chodziłam początkowo do męskiej szkoły i świetnie dogadywałam się z chłopakami, byłam ich najlepszą kumpelą. Mam też brata, z którym świetnie się dogadujemy. Problemem był mój image w mediach. Co ciekawe – wiele kobiet dziękowało mi za tę piosenkę ["Na kolana" - przypis red.]. Poza tym gdyby się przyjrzeć historii muzyki pop, to takich piosenek, jak ta, którą ja napisałam, było już setki. Z tym że moja była po polsku. Już przecież w latach 60. Aretha Franklin śpiewała: "Respect!" - powiedziała w wywiadzie dla onet.pl.

Dziennikarz dopytywał, dlaczego na jej nowej płycie "Między słowami" nie ma ani jednego teksty krytykującego mężczyzn:

Na moich poprzednich płytach była przecież tylko jedna piosenka - "Na kolana" - która stała się hymnem wszystkich porzuconych dziewczyn. Myślę, że mężczyźni źle zinterpretowali moje słowa, kiedy usłyszeli go od swych partnerek na odchodne. Zawsze dużo śpiewałam o utraconej romantycznej miłości, nie wiem skąd ta łatka przeciwniczki męskiej płci - wyznała.

Gwiazda powiedziała także, że nie szuka "księcia z bajki", bo sama nie jest kobietą idealną:

Ja też nie jestem ideałem i nigdy nie będę. Każdy z nas jest zupełnie inny. Czasami jedynie nam się wydaje, że ktoś jest idealny – i dopiero po latach związku wychodzi, kim ta osoba jest naprawdę. Muszę tu jednak zaznaczyć, że nie śpiewam na nowej płycie o sobie, swoich relacjach i przeżyciach. To są już bardziej obserwacje tego, co się dzieje wokół mnie - powiedziała w wywiadzie z onet.pl.

