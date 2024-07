Pytania dziennikarzy bywają czasem uporczywe. Przekonała się o tym m.in. Aneta Kręglicka. Miss World miała dość opowiadania o tym, jak dba o urodę, postanowiła więc wycofać się z show-biznesu. Przypomnijmy: Kręglicka zniknęła z show-biznesu. Wszystko przez uporczywe pytanie dziennikarzy

Długo nie było również słychać o Kasi Cerekwickiej. Wokalistka rzuciła kiedyś Polskę "Na kolana", potem jej kariera trochę przygasła. Na szczęście fani artystki mogą być spokojni. Już wiosną zobaczą ją w trzeciej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którego będzie gwiazdą. Na swoim Facebooku Katarzyna pokazała pierwsze zdjęcie z planu. Przy okazji zdementowała jedną uporczywą plotkę o swoim wykształceniu i zawodzie. Piosenkarka nie jest mechanikiem samochodowym, jak myśli wielu:

Chciałabym sprostować coś, co powtarza się w wielu wywiadach.Nie jestem z zawodu MECHANIKIEM SAMOCHODOWYM i nie uczęszczałam do Technikum Samochodowego lecz do Liceum Samochodowego, w którym spędziłam zaledwie dwa lata. Pisanie i mówienie o mnie, że jestem z ZAWODU MECHANIKIEM SAMOCHODOWYM, jest grubo przesadzone.Z zawodu jestem MUZYKIEM/WOKALISTKĄ/MAGISTREM SZTUKI. - przekonuje