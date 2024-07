Siódma edycja Must Be The Music to zdecydowany lider oglądalności wśród programów muzycznych. W czym tkwi tajemnica sukcesu? Wydaje się, że odpowiedź jest banalna - zaskakują przede wszystkim wokaliści, którzy prezentują się przed jurorami. A oni nie szczędzą im trafnych ripost. Przypomnijmy: Kora do kuzyna Kazadi: "Niespecjalnie się wysiliłeś"

W dzisiejszym odcinku po raz kolejny doszło do kilku zabawnych wymian zdań pomiędzy jurorami. Na przestrzeni kilku tygodni szczególny kontakt nawiązali Kora i Piotr Rogucki, którzy regularnie sobie dogryzają - oczywiście wszystko w ramach poczucia humoru, a nie złośliwości. Dziś było podobnie. Po występie 57-letniego Waldemara Wiśniewskiego, wokalista usłyszał 3XTAK, jedynym na nie był Rogucki. Wtedy do akcji wkroczyła Kora.



Rogucki: Dla mnie wokal to nie wszystko. Wymagam też istnienia scenicznego. Kora: A co? Pan miał tańczyć, tak jak ty? A może tańczy lepiej od ciebie? Panie Waldemarze, jest pan skupiony, śpiewam pan czysto, dla mnie super!

W sieci natomiast popularnością cieszy się fragment występu Justyny Czernikiewicz, którą okrzyknięto "najbardziej zestresowaną uczestniczką Must Be The Music" - wideo z jej udziałem poniżej.

Oglądaliście dzisiaj Must Be The Music?

