Caroline Derpienski często mówi o swoim ukochanym Dżaku, niestety sama stara się go publicznie nie pokazywać. Tym razem fani zwrócili szczególną uwagę na zdjęcia zamieszczone na InstaStories celebrytki, gdzie widać jej ukochanego.

Caroline Derpienski wybrała się do luksusowej restauracji

Caroline Derpienski uwielbia luksusowe życie, co wielokrotnie podkreśla nie tylko podczas InstStories i wywiadów. Luksusowy samochód, ubrania i imprezy to dopiero początek. Tym razem Caroline wybrała się na randkę. Ubrana w skąpą czarną sukienkę z czerwonymi kwiatami zasłaniającymi piersi pojawiła się w restauracji The Setai Restaurant w Miami. Nie była jednak tam sama.

Na relacjach i zdjęciach dodanych przez celebrytkę widać tajemniczego Dżaka, ubranego w elegancki garnitur z czerwoną poszetką. Na nagraniach Caroline pokazała posiłki, jakie para wybrała z karty, a także zdjęcia, jakie prawdopodobnie wykonał jej Dżak. Było dolarsowo?