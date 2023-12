Nie da się ukryć, że Caroline Derpieński uwielbia relacjonować swoje życie w sieci. Jest jednak jeden element w jej życiu, który wciąż pozostaje zagadką - fakt, jak wygląda jej ukochany "Dżak"! Czy zagadka właśnie została rozwiązana? Sami zobaczcie!

Reklama

Caroline Derpieński ujawniła jak wygląda „Dżak”?

Bez wątpienia Caroline Derpieński jest postacią, która szturmem podbiła polski show-biznes. Pojawiła się niespodziewanie i sprawiła, że w sieci stała się najgorętszym nazwiskiem. Pomimo upływu czasu ta wciąż potrafi zaskoczyć. Jak nie kłótnią z Nosowską, to kolejną wypowiedzią. Ostatnio także zaskoczyła swoim wizerunkiem - odmieniona Caroline Derpienski wróciła na Instagram i zaszalała z fryzurą. Teraz z kolei wszyscy mówią o jej wpadce!

Caroline Derpienski Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Partner Caroline Derpienski przegląda jej telefon. Nie uwierzycie co w nim znalazł

Jak wiadomo, celebrytka dużo mówi o swoim latynoskim miliarderze, konsekwentnie jednak go ukrywa, co nasuwa na myśl wiele wątpliwości. Ostatnio zapytaliśmy Caroline Derpieński, co Jack dał jej na mikołajki. Wówczas gwiazda nie kryła swojego zachwytu, teraz z kolei wiele wskazuje na to, że celebrytka właśnie ujawniła swojego wybranka!

Instagram @carolinederpienski

Zobacz także: Caroline Derpienski pokazała nowe zęby. "Dziękuje za nowy uśmiech"

Reklama

Caroline Derpieński przedstawia go jako 60-letniego miliardera, który jest Latynosem. Wszyscy jednak mają co do tego duże wątpliwości, snując domysły, że ten tak naprawdę jej wybranek jest Polakiem. Tym razem internauci doszukali się instagramowej relacji modelki, która na jej profilu wylądowała 37 tygodni temu. Na nagraniu w szybie odbija się jej partner "Dżak"! Jak wygląda? Sami zobaczcie!

Caroline Derpieński Instagram @carolinederpienski