Cara Delevingne wraca ze Sienną Miller z imprezy w Londynie

1 z 7

Cara Delevingne często porównywana jest do legend modelingu, takich jak np. Kate Moss czy Naomi Campbell i to nie tylko ze względu na swoją wyjątkową urodę. Piękna modelka, podobnie jak jej starsze koleżanki, lubi ostre imprezy, a paparazzi mają nie lada gratkę z każdego jej publicznego wyjścia. Ostatnio zasłynęła... lesbijskim romansem. Przypomnijmy: Cara Delevingne ma lesbijski romans z hollywoodzką aktorką

Wszystko jednak wskazuje na to, że Cara już nie spotyka się z Michelle Rodriguez, bo para od dawna nie była widziana razem. Modelka znalazła za to nową przyjaciółkę, w dodatku znaną z dość lekkiego stylu życia. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali Carę w Londynie w towarzystwie Sienny Miller, która wprawdzie ostatnio się ustatkowała, ale jak widać, wciąż ciągnie ją do dzikich imprez.

Zobaczcie obie panie wracające z klubu: