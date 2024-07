Eva Longoria podczas premiery filmu "Foxcatcher" na 67. festiwalu w Cannes wyglądała bosko! Aktorka miała na sobie pudrową kreację francuskiego domu mody Vionnet. Suknia z kolekcji jesień-zima 2014/2015 wyglądała na niej seksownie i elegancko.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Evy Longorii

Reklama

Gwiazda swój look uzupełniła typowym dla siebie makijażem. Mocne oko i delikatne usta nude. Kontrastujące do elegackiej sukni z diamentową broszą były jej włosy. Aktorka przecięła smaczek glamour potarganym warkoczem. Nadało to całości pazura, ale utrzymało się w klasycznej tonacji. A filigranowa gwiazda "Gotowych na Wszystko" wyglądała przepięknie.