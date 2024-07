Plastik nie musi być bezużytecznym odpadem. Może stać się dziełem sztuki, zabawką, butami lub kolejną butelką, zamykając tym samym obieg tego surowca - wystarczy go odpowiednio zagospodarować. Recykling plastiku to prawdziwa przyszłość i coraz więcej marek tworzy z niego świetne produkty. Ten surowiec daje ogromne możliwości, inspirując nawet artystów! Zobacz, jak można dać drugie życie plastikowym butelkom i nie tylko.

Jane Perkins

Jane Perkins udowadnia, że prawdziwe dzieła sztuki można zrobić ze wszystkiego. I to dosłownie! Brytyjska artystka tworzy niepowtarzalne prace z plastikowych przedmiotów: guzików, butelek po wodzie, klocków lego, jednorazowych łyżeczek, kostek do gry, zabawek, grzebieni i wielu więcej! Jane z ich pomocą odtwarza słynne fotografie znanych postaci, takich jak Albert Einstein, Królowa Elżbieta, Barack Obama, Adele, Marylin Monroe i innych sław. Inspiracją są dla niej również obrazy Fridy Kahlo, Gustava Klimta, Jana Vermeera czy Leonarda Da Vinci. Jej dzieła wyróżniają niezwykłe kolory, ogromna liczba detali oraz prawdziwa niepowtarzalność. To, co wielu z nas wyrzuca i uważa za „śmieci”, dla Jane jest prawdziwym skarbem!

East News

Krzysztof Gonciarz

Plastikowe butelki stały się również inspiracją do stworzenia filmu dla Krzysztofa Gonciarza. Znany polski Youtuber pokazał je w niezwykle kreatywny i artystyczny sposób - butelki wyglądają jak nowoczesny rzeźby, a muzyka do wideo powstała z wykorzystaniem dźwięku zgniatanego plastiku. Każda z nich następnie trafiła do recyklingu. A wszystko po to, by pokazać, że plastik jest surowcem, a nie odpadem. Musicie to zobaczyć!

Matt&Natt

Matt&Natt to kanadyjska marka modowa, która tworzy wegańskie ubrania, torebki, plecaki, portfele i buty. Od 2007 roku firma wykorzystała ponad 9 milionów plastikowych butelek z recyklingu do produkcji podszewek w torebkach! Matt&Natt tworzą swoje produkty z recyklingowanych materiałów takich jak: nylon, guma, karton czy korek. Są doskonałym przykładem, że wyjątkowy design może iść w parze z ekologiczną i odpowiedzialną produkcją.

Mat.prasowe

Green Toys

Jak nauczyć dzieci segregowania odpadów? Pokazać im efekt ich działań, tak jak robi to marka zabawek Green Toys. Amerykańska firma tworzy swoje produkty w 100% z przetworzonych materiałów. Głównie używa do tego butelek po mleku, ale czasem i kubeczków po jogurtach. Dzięki temu to, co wcześniej było w koszu na śmieci, może wrócić do twojego dziecka w postaci pięknej zabawki:). Asortyment Green Toys jest ogromny! W ofercie marki znajdują się klocki, samochody, samoloty, wiaderka, zestawy do rysowania i wiele innych.

Zobacz także

Mat.prasowe

Veja

Sneakersy Veja są obiektem pożądania fashionistów i fashionistek na całym świecie. Ich minimalistyczny, ale i lekko old schoolowy design, podbił i nasze serca! Jednak ta francuska marka słynie przede wszystkim ze swojego ekologicznego, etycznego i nowoczesnego podejścia do produkcji butów. Veja ostatnio zaprezentowała swój nowy materiał B-mesh („bottle mesh”), który został stworzony z butelek z recyklingu. Do wykonania jednej pary VEJA potrzebne są 3 plastikowe butelki. Kochamy takie innowacje!

Mat.prasowe

Żywiec Zdrój

Na naszej liście innowacyjnych i ekologicznych marek znalazł się również polski akcent. Mowa o Żywcu Zdrój i „przezroCZYSTEJ” butelce bez etykiety. Nowy, 0,4 litrowy format wody źródlanej nie tylko wyróżnia się nieszablonowym wyglądem, który możliwy był dzięki całkowitej rezygnacji z etykiety na butelce, ale także surowcem – butelka jest w całości wykonana z plastiku z recyklingu. Dzięki wprowadzeniu „przezroCZYSTEJ butelki” udało się w jej produkcji całkowicie zrezygnować z użycia nowego plastiku, przez co marka była w stanie znacząco ograniczyć emisje CO2. W rzeczywistości, jako pierwsi w Polsce, stworzyli tego typu opakowanie - bez etykiety i w 100% z odzyskanego surowca! To kolejny dowód na to, że recykling plastiku ma sens, a stworzenie zamkniętego obiegu tego surowca jest możliwe.

Mat.prasowe

Woda źródlana Żywiec Zdrój w „przezroCZYSTEJ” butelce bez etykiety i w 100% z plastiku z recyklingu dostępna jest w limitowanej edycji miliona sztuk w sieci sklepów Żabka.

Liczymy na to, że coraz więcej marek weźmie przykład z firm takich jak Żywiec Zdrój, Veja, Green Toys, Matt&Natt i wykorzysta potencjał plastiku z recyklingu. A może ktoś z was zainspiruje się sztuką Jane Perkins i sam zacznie tworzyć w duchu zero-waste? Trzymamy kciuki!

Materiał powstał z udziałem marki Żywiec Zdrój